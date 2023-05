Soulé show con l'Argentina: lo juventino segna da centrocampo

Matias Soulé dà spettacolo con la nazionale argentina. Il trequartista della Juve si trova in ritiro con la selezione sudamericana Under-20 in vista del Mondiale di categoria che avrà inizio il 20 maggio proprio in Argentina. Nel frattempo la nazionale, nel complesso federale di Ezeiza dedicato a Messi, ha organizzato un'amichevole con il Giappone, teatro dello show dello juventino.