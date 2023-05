Attacco brutale mentre è a terra: il gesto assurdo del calciatore

ROMA - Incredible quanto successo in Argentina in una partita della Liga Interprovincial, precisamente tra Centenario de San José de la Esquina e Cafferatense a Santa Fe. Un giocatore della Cafferatense infatti, dopo un duro fallo che gli costa l'espulsione rifila un pesante calcio alla schiena dell'avversario a terra. Episodio che causa ancora più tensione e aggressività in campo e sugli spalti, con l'arbitro che tornata la calma, fischia la fine della partita. Scene che nessuno vorrebbe mai vedere, i valori dello sport sono altri, ma succede anche questo...