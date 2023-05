Zaniolo perde la testa: prima l'espulsione, poi calci e pugni al tunnel degli spogliatoi

ISTANBUL (TURCHIA) - Serata da dimenticare in Turchia per Nicolò Zaniolo, che ha perso la testa durante il derby vinto dal suo Galatasaray sul campo dell'Istanbulspor, valido per la 32ª giornata della Super Lig .

Il rosso e lo sfogo di Zaniolo

Entrato al 69' al posto di Rashica, con il 'Gala' avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Icardi prima dell'intervallo, appena sei minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco, al 75' l'ex Roma è stato prima ammonito per una dura entrata su un avversario e poi espulso dopo la revisione delle immagini al Var da parte dell'arbitro. Un rosso che ha fatto perdere la testa al fantasista, che uscendo dal campo si è poi sfogato tirando calci e pugni alla struttura del tunnel in cui si è infilato per raggiungere gli spogliatoi. La gara è poi finita 2-0 per la capolista, che ha raddoppiato nel finale ancora con l'ex interista Icardi.