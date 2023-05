Guti critica Grealish, lui non si tiene e sbotta sui social

Il Manchester City ha demolito il Real Madrid nella semifinale di ritorno in Champions League e conquistato il pass per la finale di Istanbul contro l' Inter di Simone Inzagh i . Il match tra Guardiola e Ancelotti continua a far parlare di sé per uno screzio tra Guti , ex centrocampista del Real Madrid, e Grealish .

Guti critica Grealish, la risposta social del giocatore del Manchester City

Dopo l'1-1 dell'andata al Bernabeu tra Manchester City e Real Madrid, l'ex Galacticos Guti ha giudicato negativa la prestazione di Jack Grealish, numero 10 dei Citizens di Guardiola, durante un'edizione di "El Chiringuito": "In Premier incide parecchio, ma in Champions League non l'ho visto", la critica dell'ex Real. Dopo il 4-0 che ha spazzato via il Madrid di Ancelotti nella semifinale di ritorno, Grealish non ha perso l'occasione di rispondere alle critiche di Guti con un sottile messaggio. Il giocatore del City ha infatti risposto al post di El Chiringuito su Twitter sulle critiche di Guti con un semplice emoji con una cerniera in bocca. Il tweet di risposta di Grealish in pochissimo tempo è diventato virale, con circa 40.000 like, 8.000 retweet e 1,6 milioni di visualizzazioni.