Pirlo saluta il Karagumruk: "Voglio una nuova sfida"

Dopo l'annuncio delle scorse ore sull' addio di Pirlo al Karagumruk, arrivato dopo la sconfitta per 4-1 contro il Trabzonspor , l'ex Juve ha voluto condividere un messaggio personale con i tifosi della squadra turca. L'allenatore italiano ha lasciato la panchina del club, di comune accordo con la società , a una giornata dal termine del campionato , con il contratto in scadenza a fine anno.

Il messaggio di Pirlo dopo l'addio al Karagumruk

Sui propri canali social, Pirlo ha voluto condividere un messaggio di addio al Karagumruk, indirizzato soprattutto ai tifosi del club turco: "È stato un anno importante, intenso, ricco di crescita personale e professionale. Ho conosciuto e apprezzato una città bellissima e una nuova cultura. Alla fine ha prevalso il desiderio di trovare una nuova sfida. Ringrazio di cuore il Karagumruk e tutti i suoi tifosi per avermi sostenuto dal primo giorno ed aver compreso la mia scelta.

Da oggi avete un tifoso in più". Intanto, nelle scorse ore si è profilata la possibilità che a prendere il suo posto possa essere un altro ex Juve: Filippo Inzaghi, attuale allenatore della Reggina.