"Messi all’Al-Hilal: il 6 giugno l’annuncio dell’ingaggio"

Un annuncio mondiale

Al-Hilal avrebbe fissato questa data come la chiave per avere il sì definitivo del giocatore e per poter attivare tutto il protocollo predisposto affinché la notizia abbia un'eco globale e, allo stesso tempo, serva per iniziare a mostrare l'Arabia Saudita al mondo. Il Psg ha già annunciato che il fuoriclasse argentino non giocherà a Parigi nella prossima stagione, e da lunedì sarà libero di poter intraprendere una nuova strada. Le negoziazioni per il ritorno di Leo Messi non sono andate a buon fine - secondo quanto scrive il quotidiano Sport - i blaugrana non sarebbero nelle condizioni di presentargli un'offerta formale visti i noti problemi economici. E quindi Messi potrebbe davvero accettare l'offerta faraonica da 400 milioni a stagione. Questa sera Leo Messi giocherà la sua ultima partita al Parco dei Principi con la maglia del PSg contro il Clermont, poi sarà libero di decidere il proprio futuro.