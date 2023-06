Coppa di Germania, trionfa il Lipsia: Nkunku e Szoboszlai mandano ko l'Eintracht

BERLINO (GERMANIA) - Il Lipsia si aggiudica la Coppa di Germania, battendo in finale l'Eintracht di Francoforte per 2-0 grazie ai gol di Nkunku e Szoboszlai. Per gli uomini di Rose si tratta del secondo successo consecutivo in quetso torneo. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di emozioni (con una sola palla gol per il Lipsia fallita da Nkunku ad inizio gara), il natch si accende nella ripresa.