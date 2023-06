Argentina, partita del River Plate sospesa per la morte di un tifoso

River Plate, tifoso muore al Monumental: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto dalla tribuna più alta dello stadio Monumental a quella inferiore. Le urla dei tifosi hanno richiamato l'attenzione dell'arbitro che ha fermato subito la partita per permettere ai soccorsi di raggiungere l'uomo. Per lo sfortunato tifoso del River la caduta è stata fatale, con la morte che è stata confermata dopo pochi minuti. Ancora non è chiaro come sia caduto.