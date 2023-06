Insegue l'avversaria e le dà un pugno: scena shock nel calcio femminile

PANAMA - un pugno a sangue freddo, un immagine che in queste ore sta facendo il giro del mondo per la violenza inaudita di una calciatrice. L’episodio di clamorosa violenza è avvenuto nel campionato della Liga de Fútbol Femenino, durante la partita tra Sporting San Miguelito e Plaza Amador. In palio c’è l’accesso in semifinale, ma qualcosa durante la sfida non va per il verso giusto.