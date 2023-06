Tevez pensa al ritorno in campo e parla di Messi: "Nessuno è più ferito di lui"

Carlos Tevez è stato tra i protagonisti delle tante star presenti allo stadio Olimpico Ataturk per la finale di Champions League. Pazza gioia per l'argentino al momento della vittoria del Manchester City , sua ex squadra (vedi QUI la reazione). Dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Rosario Central (terminata nel novembre scorso), l'argentino è ancora svincolato, ma nel frattempo ha aperto a un possibile ritorno in campo.

Tevez, possibile ritorno in campo?

Infatti l'attaccante ex Juve ha commentato in diretta insieme ad Aguero Manchester City-Inter e ne hanno approfittato per scambiare due chiacchiere da ex compagni e connazionali. Il presente del Kun è targato Kings League: infatti l'ex Citizen è il presidente di una delle squadre del torneo ideato da Piqué (la Kunisports). E hanno parlato anche di questo. Aguero ha chiesto a Tevez se voleva venire a giocare e lui ha risposto: "Quando mi inviti vengo".

Tevez, le parole su Messi

Oltre a un possibile e clamoroso ritorno in campo, l'Apache ha parlato anche di Messi dopo il trasferimento all'Inter Miami. Queste le sue parole ai microfoni di ESPN: "Nessuno è più ferito di Leo per il fatto di non poter tornare al Barcellona. Ha preso una decisione comprendendo un po' la sua situazione. Non voleva tornare al Barcellona e far vendere i suoi compagni di squadra o abbassarsi lo stipendio, fare la parte del cattivo dei film".