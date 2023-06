Psg sotto shock, Mbappé non rinnoverà il contratto: c'entra il Real Madrid

PARIGI (Francia) - Rivoluzione in vista dalle parti di Parigi. L’addio di Messi potrebbe non essere l’unica partenza nel Paris Saint Germain. Fallito ancora una volta l’assalto alla Champions League, il club francese potrebbe lasciar andare altri campioni.

La minaccia di Mbappé

Secondo quanto riporta l'Equipe, Kylian Mbappé avrebbe ufficialmente informato il PSG di non voler esercitare l’opzione che andrebbe a prolungare il proprio contratto con il club parigino (in scadenza il 30 giugno 2025) di un altra stagione. La lettera dell’attaccante, ricevuta poche ore fa, avrebbe spiazzato i dirigenti del club che a questo punto starebbero valutando la possibilità di mettere il giocatore sul mercato già in questa sessione. Da tempo il Real Madrid di Florentino Perez segue con interesse l’attaccante transalpino che già dalla prossima estate potrebbe cambiare maglia.