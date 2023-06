Salah, il gol divorato con l'Egitto è clamoroso: sul web è già virale

Salah, il gol divorato è clamoroso

Un errore che non ha compromesso il risultato. Salah con il suo Egitto ha vinto 2-1 la sfida in trasferta contro la Guinea nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Il neo 31enne attaccante del Liverpool, con un passato in Italia alla Fiorentina e alla Roma, ha anche fornito l'assist per il primo gol di Mahmoud Trezeguet. I Faraoni hanno dunque consolidato il primo posto nel girone, ma l'incredibile gol mangiato da Salah sta già facendo il giro dei social. Con la porta spalancata davanti a sé, il numero 10 e capitano dell'Egitto avrebbe potuto approfittare della respinta del portiere guineano, Ibrahim Kone, sul tiro di un suo compagno e timbrare il cartellino. Nulla di tutto ciò. Salah ha incredibilmente sprecato la ghiotta occasione e, a porta sguarnita, ha calciato alto.