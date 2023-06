Che rissa in USA-Messico! McKennie espulso e maglia a brandelli

Ha dell'incredibile ciò che è successo nel corso di USA-Messico , gara valevole per la CONCACAF Nations League . Al 69', il messicano Montes ha commesso un fallaccio su Balogun , scatenando una reazione da parte degli americani e una successiva rissa che si è consumata al centro del campo. Tra i più "attivi" c'è stato McKennie che è stato prontamente espulso insieme a Montes, per poi uscire dal campo con la maglia a brandelli .

Il post di McKennie su Instagram dopo la rissa

Nel post gara, McKennie ha pubblicato un post su Instagram dove non si è scusato per quanto accaduto, ma ha rincarato la dose: "Sventrato per il rosso, ma hey tre a zero!!! Questa è la nostra squadra! Orgoglioso dei ragazzi". Per la cronaca, la selezione statunitense ha vinto grazie alle reti di Pulisic (doppietta) e Pepi, conquistando l'accesso alla finalissima con il Canada.