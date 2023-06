Balotelli, Pikachu e i guantoni da boxe: l'ironica risposta social

Non è mai sbocciato l'amore tra il Sion e Mario Balotelli. L'arrivo dell'attaccante italiano in Svizzera avrebbe dovuto innalzare il tasso tecnico e qualitativo della squadra e, cosa più importante, permettere al club di non retrocedere in seconda divisione. E l'ultimo retroscena sul festino di Balotelli durante la sosta invernale non ha ha fatto altro che aumentare i malumori in casa Sion...