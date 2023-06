Rodri e la collezione di trofei in pochi giorni: adesso il pallone d'oro?

Rodrigo Hernández Cascante , per tutti Rodri , sta vivendo un momento a dir poco magico. In pochi giorni il centrocampista ha trasformato la sua stagione vincendo praticamente tutto: treble col Manchester City (gol decisivo in finale con l'Inter) e Nations League con la Spagna.

Rodri, elemento insostituibile anche in Nazionale

Rodri è stato un ingranaggio cruciale anche in Nations League per la Spagna: ha fornito una prestazione a tutto campo nella vittoria per 2-1 in semifinale contro l'Italia e ha ben figurato anche contro la Croazia dopo lo 0-0 nei 120 minuti, segnando il suo calcio di rigore. Una situazione che inevitabilmente gli permetterà di essere in lizza per la vittoria del prossimo Pallone d'Oro.