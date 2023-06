Nuova Zelanda shock: abbandona il campo per insulti razzisti

ROMA - Non è tornata in campo la nazionale della Nuova Zelanda dopo l'intervallo dell'amichevole contro il Qatar , disputata al Sonnenseestadion di Ritzing, in Austria. Nel primo tempo infatti un giocatore neozelandese, Michael Boxall , sarebbe stato vittima di insulti razzisti da parte di un avversario, Yusuf Abdurisag . Verso il 40' della prima frazione di gioco, i due hanno infatti battibeccato orima di un calcio di punizione. Abdurisag a quel punto avrebbe rivolto delle parole a Boxall che oltretutto avrebbero fatto infuriare i giocatori della Nuova Zelanda che hanno circondato l'arbitro Manuel Schuttengruber il quale ha a lungo dialogato con il capitano della Nuova Zelanda Joe Bell senza però prendere provvedimenti.

Cosa è successo a inizio ripresa tra Nuova Zelanda e Qatar?

Terminata la prima frazione, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi, ma al rientro gli All Whites non si sono ripresentati e la gara è stata sospesa. Il ct del Qatar Carlos Queiroz ha minimizzato l'accaduto limitandosi ad ammettere un battibecco e "poi loro hanno scelto di ritirarsi senza che ci fossero testimoni di questa storia. L'arbitro non ha sentito niente, nemmeno le panchine. Adesso decida la Fifa, io ho chiesto all'allenatore avversario, agli arbitri, nessuno ha sentito niente. Quindi non so come la Fifa possa assumere una decisione senza testimoni".