Lukaku doppietta, Solbakken a segno. Ronaldo, Guinness e gol

ROMA - Ola Solbakken apre le danze nel primo tempo, Haaland nella ripresa completa con una doppietta che permette alla Norvegia di vincere 3-1 contro Cipro (a segno con Kastanos nel finale) in questa serata ricca di match di qualificazione ai prossimi Europei. Un gran gol per l'attaccante della Roma, con un sinistro potente al volo in diagonale che non ha lasciato scampo al portiere cipriota. Vince più o meno con le stessa modalità l'Ungheria di Marco Rossi in casa contro la Lituania, grazie alla rete di Varga in apertura e alla doppietta di Sallai nel secondo tempo. Romelu Lukaku si conferma leader e trascinatore con il Belgio, visto che una sua doppietta ha consentito alla sua nazionale di battere 3-0 in trasferta l'Estonia (di Bakayoko il tris). Clamorosa rimonta della Moldavia sulla Polonia, che passa in vantaggio con Arkadiusz Milik , allunga con Lewandowski, ma nella ripresa viene ribaltata dalle due reti Nicolaescu e dal gol vittoria di Baboglo all'85'. Sorprendente anche il successo per 2-0 in trasferta del Lussemburgo sul campo della Bosnia, firmato da Borges Sanches e Sinani.

Ronaldo, gol e Guinness dei primati

Alla sua 200esima presenza in nazionale (record che gli ha permesso di entrare nel guinness dei primati), Cristiano Ronaldo regala al Portogallo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Islanda con un gol segnato nel finale, inizialmente non convalidato dall'arbitro per presunto fuorigioco, poi reso valido dall'intervento del Var, con tanto di "siuu" posticipato da parte del lusitano. Vittoria casalinga per 2-0 dell'Austria contro la Svezia grazie alla doppietta di Baumgartner all'81'. Al 96' la Serbia di Sergej Milikovic pareggia 1-1 contro la Bulgaria con un gol di Darko Lazovic ed evita la prima sconfitta in queste qualificazioni: i padroni di casa si erano portati in vantaggio grazie a una rete di Despodov al 47'. Una rete nel recupero del primo tempo dell'ex Lazio Denis Vavro permette alla Slovacchia di imporsi 1-0 sul campo del Liechtenstein. Successo molto italiano in trasferta per l'Albania sul campo delle Far Oer: alla rete di Bajrami in apertura ha risposto Faero in chiusura di primo tempo, poi nella ripresa gli albanesi hanno dilagato con Asllani e Muci. In ritardo invece Scozia-Georgia, interrotta al 7' sull'1-0 per i britannici per via di un'acquazzone e ripresa dopo oltre un'ora e mezza di pausa per asciugare parzialmente il terreno di gioco.