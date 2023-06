Solbakken e Haaland, la foto fa sognare i tifosi: "A Roma si sta bene..."

OSLO (Norvegia) - La sconfitta rimediata contro la Scozia è ancora recente, ma Solbakken e Haaland non sembrano aver perso il buonumore. L’attaccante della Roma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una story con l’attaccante del Manchester City. I tifosi della Roma, conoscendo la passione del norvegese per l’Italia, non si sono lasciati sfuggire l’occasione per indurlo in tentazione.