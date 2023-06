Haaland mostruoso, supera Mbappé in classifica: i numeri sono pazzeschi

Un braccio di ferro tra assist, gol e giocate. Alla fine, ha vinto il vichingo norvegese. E’ stata una stagione indimenticabile per Haaland, un po’ meno per il francese Kylian Mbappé al quale l’attaccante del Manchester City sfila anche un prestigioso primato in dirittura d’arrivo, quello dei gol realizzati nel corso della stagione che si è appena conclusa.