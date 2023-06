Ronaldo, richiesta esilarante a un operatore tv: "Ho le rughe..."

Cosa ha detto Ronaldo all'operatore?

Mentre i tecnici si stavano preparando all'intervista post partita di Ronaldo, l'ex Real Madrid e Juventus ha chiesto divertito: "Non ti avvicinare troppo perché ho le rughe". Una frase che ha fatto sorridere tutti i presenti, in particolar modo lo stesso Ronaldo che era felice per la vittoria, ma anche per lo storico record raggiunto che gli è valso un riconoscimento da parte del Guinness dei primati.