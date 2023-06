Neymar, violazioni ambientali in Brasile: rischia una maxi-multa

ROMA - Come annunciato dalle autorità locali, "violazioni ambientali" hanno portato all'interruzione di "lavori importanti" in una delle proprietà della star brasiliana Neymar nello Stato di Rio de Janeiro. La conseguenza è che il giocatore potrebbe dover fare i conti con una multa di oltre un milione di dollari. Questo perché il progetto nella sua lussuosa proprietà Aero Rural, a Mangaratibas, sarebbe stato realizzato "senza autorizzazione ambientale", secondo detto il municipio della città situata a circa 130 km da Rio. Le autorità, allertate da denunce postate sui social, hanno scoperto "diversi reati ambientali", tra cui la deviazione di un corso d'acqua, l'estrazione abusiva di acqua da un fiume e l'estrazione di acqua per alimentare un lago artificiale. Hanno anche scoperto scavi non autorizzati e spostamenti di terra, pietre e rocce senza un permesso ambientale.