La moglie di Di Maria attacca i tifosi del Rosario: bufera sui social

Jorgelina Cardoso sempre in difesa del marito Angel Di Maria . L'argentino negli ultimi giorni era finito al centro degli insulti dei tifosi del Rosario Central, la sua ex squadra, per aver accettato l'offerta del Benfica dopo aver lasciato la Juventus . La moglie del Fideo ha affidato il suo pensiero sulla situazione a un post su Instagram.

Lady Di Maria in difesa

Ecco cosa ha scritto Jorgelina Cardoso dopo la partita d'addio di Maxi Rodriguez: "Non hai mai esitato ad andarci, è tuo amico [Maxi Rodriguez], non l'avresti deluso. Hai rischiato senza paura che potessero fischiarti "per il folclore del calcio". Non solo questo non è successo, ma ti hanno applaudito in un modo che non potevamo credere. Anche questo è Rosario, anche a noi succedono cose belle e siamo orgogliosi. Centinaia di messaggi di belle persone del Rosario Central che si sentono orgogliosi per te, persone che pensano davvero con la testa, che sanno aspettarti, che impazziscono perché torni ma ti rispetta e non ti insultano, persone che capiscono cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quanto sono orgogliosa di te e degli amici che hai!"

Cardoso: "Una lotto continua con i violenti di turno"

La lettera continua: "Sono molto orgogliosa di te, amore mio, che non ti sei mai arreso nonostante gli insulti che ricevi. Ma sono molto più orgogliosa che continui con il sogno di tornare al Rosario Central. Di tornarci quando vuoi, non quando te lo impongono e te lo ordina più di un tacchino "coraggioso" dietro un telefono. Solo quelli che ti amano sanno cosa ami e che non hai bisogno di andare a vedere una partita o andare a salutare per farti provare quello che provi per il club, se lo facessi ti criticheranno anche dicendo "smettila di vendere fumo e torna al Central". Non permettere a nessuno di spegnere i tuoi sogni, la tua continua lotta con i violenti di turno, fai quello che senti SEMPRE e quando vuoi. Io ti seguo ovunque, ti proteggo da tutti i proiettili che arrivano sempre perché preferisco che perforino me e non te. Tu occupati di essere felice facendo ciò che ami. Vederti godere di tutto questo mi riempie l'anima. Hai fatto qualcosa di buono perché tanta gente ti amasse".