Caos in Copa Libertadores: Felipe Melo convocato dalla polizia e multato

Deve ancora iniziare la fase a eliminazione diretta, ma la Copa Libertadores regala sempre grandi emozioni. Il Fluminense passa il suo girone come prima, nonostante nel raggruppamento ci fosse il River Plate , una delle grandi favorite per la vittoria finale. La penultima partita era stata decisiva per dare una speranza di passaggio del turno agli argentini. È stata dominata dalla tensione e uno degli assoluti protagonisti è stato Felipe Melo (leggi QUI i dettagli della vicenda).

Felipe Melo nei guai con la polizia

Il centrocampista ex Juve, per provocare i giocatori argentini nella partita dell'8 giugno, ha fatto il gesto del pollo (i tifosi del River Plate sono soprannominati in maniera dispregiativa galline). Il comportamento è stato ritenuto antisportivo dalla Conmebol che ha deciso di multarlo: il brasiliano dovrà pagare 5mila dollari. Al termine della partita, il giocatore era stato anche convocato negli spogliatoi dalla polizia locale per “istigazione alla violenza”. Felipe Melo non è sicuramente nuovo a episodi del genere tra risse e sfottò.