Galatasaray, Juan Mata scherza con Icardi: "Mi devi ancora dei soldi..."

Juan Mata, il post d'addio e la menzione a Icardi

Non sono triste perché è finita, sono felice perché è successo - le parole su Instagram di Juan Mata. -. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia per sempre. L'atmosfera che si crea nel nostro stadio e nelle nostre trasferte non è seconda a nessuno. Vi auguro tutti i momenti felici che meritate. Non vi dimenticherò mai!". Il centrocampista spagnolo ha poi ringraziato il presidente Ozbek, i dirigenti e i compagni di squadra, lasciando una menzione per Icardi in fondo al post: "Icardi, grazie per avermi dato il trofeo che mi mancava, ma mi devi ancora dei soldi delle nostre scommesse sui calci di punizione".