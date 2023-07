Sangue e violenza in Messico-Qatar: parte la maxi rissa, tifoso pugnalato

SANTA CLARA (Usa) - La violenza torna a occupare le prime pagine del mondo del calcio. Un uomo è stato accoltellato durante la partita Messico-Qatar , valevole per i quarti di finale della Gold Cup. L’increscioso episodio è avvenuto negli Stati Uniti, sugli spalti del Levi's Stadium di Santa Clara, in California.

La rissa in tribuna

Nel corso della partita tra Messico e Qatar sulle tribune dello stadio è scoppiata una rissa. Nella bagarre, un uomo messicano ha estratto un coltello e ha pugnalato un altro spettatore. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono critiche, ma vengono definite stabili dalla Polizia che nelle prossime ore chiarirà l’accaduto nel corso di una conferenza stampa già annunciata. Non è la prima volta che accadono incidenti durante le partite del Messico, anche la sfida contro l'Honduras era stata caratterizzata da una violenta rissa.