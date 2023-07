Bernardeschi espulso: l'arbitro non ha dubbi dopo il suo gesto

Non è un bel periodo per il Toronto e di riflesso le difficoltà coinvolgono anche i protagonisti. I giocatori più attesi degli ultimi mesi, Insigne ( infortunato da poco ) e Bernardeschi, stanno avendo tante difficoltà. L'ex calciatore della Juventus, ad esempio, è stato coinvolto in un episodio spiacevole. Nel corso dell'ultima partita di campionato, infatti, l'esterno ha rimediato un'espulsione dopo aver colpito un avversario che è rimasto a terra per diverso tempo.

Bernardeschi espulso e Toronto sempre più in difficoltà

Per lui secondo giallo e Toronto in dieci contro l'Orlando City quando il risultato era di 2-0 per gli avversari. Il bilancio dell'ultimo periodo è assolutamente negativo per il club canadese con quattro sconfitte di fila, l'ultima per 4-0, e un solo successo nelle ultime 13 partite giocate. Per questo motivo era stato esonerato Bradley ma, a quanto pare, anche col nuovo tecnico le cose non sono migliorate. E gli italiani sono in difficoltà.