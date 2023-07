Messi mania in Mls: le date della presentazione e del debutto

Tre anni corteggiamento e uno stipendio da capogiro, poi la firma. Non poteva che diventare un show, laggiù negli Stati Uniti, la presentazione di Leo Messi, nuova stella dell'Inter Miami. L'appuntamento è fissato per domenica 16 luglio, presso il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, quando andrà in scena "The Unveil", serata di calcio e spettacolo, in cui l'Inter Miami darà ufficialmente il benvenuto a Messi, il sette volte Pallone d'Oro che ha salutato il Psg per unirsi alla franchigia della Florida. Una serata dunque in onore della Pulce, campione del mondo in Qatar con l'Argentina, e alla quale dovrebbe partecipare l'ex centrocampista dell'Inghilterra e del Manchester United David Beckham, comproprietario del club di Mls.