Van der Sar, l'ultimo aggiornamento: “Non è in pericolo di vita”

Edwin Van der Sar è ricoverato dal 7 luglio scorso in terapia intensiva, colpito da una emorragia celebrale. L'ex portiere della Juventus, che ha giocato in Italia dal 1999 al 2001 è stato colto da un malore e portato in ospedale in elicottero. Il profilo Twitter dell'Ajax, ha pubblicato un aggiornamento, riportando le parole di Annemanrie, moglie del Direttore Generale del club olandese.