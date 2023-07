Miura infinito: contratto di un'altra stagione in Portogallo

ROMA - Non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Kazu Miura a 56 anni ha trovato un accordo per giocare almeno un'altra stagione nell'Oliveirense, in Portogallo. La società (di proprietà giapponese) lo aveva preso in prestito a gennaio e a partire da quel momento lui ha collezionato tre presenze complessive, per un totale di 28 minuti.