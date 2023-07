Gerrard e i problemi in Arabia Saudita: la sua squadra non lo capisce

Gerrard e i problemi in Arabia Saudita

In Arabia Saudita, sta infatti circolando un video in cui lo si vede mentre tenta di spiegare alcuni movimenti tattici ai giocatori in campo, ma senza successo. Gerrard sembra avere molte difficoltà a comunicare specifiche manovre ai suoi calciatori. E il video è diventato immediatamente virale. "Non c'è da stupirsi che fossimo in lotta per la retrocessione, cosa sta facendo Steven Gerrard con questo 'coaching'?", ha scritto ad esempio un tifoso dell'Aston Villa. L'allenatore è stato esonerato dal club inglese lo scorso ottobre, lasciando la squadra al 17º posto con soli 9 punti raccolti in 11 partite.