Saint Louis City, la curva avverte i tifosi: "Vietata la maglia di Messi"

Il comunicato contro la maglia di Messi

Vietato indossare in curva la maglia di Lionel Messi. Il divieto include le "maglie di Miami, Argentina, Barcellona, Paris Saint Germain, Newell's Old Boys e Grandoli", si legge nella dichiarazione. L'ultima formazione è il club di quartiere che ha lanciato Messi in Argentina. "Quello che accade negli altri settori non ci interessa - proseguono i tifosi del Saint Loius City - ma nella nostra curva non vogliamo vessilli degli avversari".