River Plate campione d'Argentina per la 38esima volta: fa festa anche il Torino

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Il River Plate si laurea campione d'Argentina per la 38esima volta nella sua storia. Con il netto 3-1 rifilato all'Estudiantes nella bolgia del 'Monumental' (grazie alle reti di Beltran, De la Cruz e Barco) i 'Millionarios' del tecnico Martin Demichelis mandano in visibilio tutti i tifosi biancorossi sparsi per il mondo, compresi i calciatori argentini che militano in Serie A. Un trionfo celebrato anche dal Torino...