Arabia, annuncio di lavoro per giocare in terza serie: la cifra è notevole

Arabia, anche la terza serie si muove

Il portale specializzato 'FutbolJobs' ha infatti pubblicato un curioso annuncio relativo al torneo saudita di terza serie nel quale si mette in evidenza la ricerca di giocatori stranieri. Nello stesso, la terza serie del calcio arabo è alla ricerca (in modo anche urgente) di diversi profili: attaccante, esterno destro e sinistro, trequartista, centrocampista basso e difensore centrale che possano fare al caso dei club locali.

Arabia, cifre da capogiro in terza serie

Per evitare i tentativi di frode, ogni potenziale candidato deve inviare un curriculum, comprensivo di video dimostrativo, e sostenere dei colloqui online per ottenere il via libera dagli scout arabi. Dopo l'uscita dell'annuncio, sono arrivate migliaia di offerte, complice anche l'ingaggio proposto dagli organizzatori del torneo: si oscilla tra i 3mila e i 4mila dollari più l'alloggio messo a disposizione dal club per il quale si firma il contratto.