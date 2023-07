Messi, prima vittoria nel "segno di Maradona": la coincidenza scatena i social

Inizio da favola per Lionel Messi all'Inter Miami. La nuova avventura della Pulce oltreoceano brilla fin dall'esordio: la squadra di David Beckham batte infatti i messicani del Cruz Azul e colleziona il primo successo in 11 partite. Tutto merito dell'argentino che mette la firma su una punizione gioiello, una delle sue proprio allo scadere, che regala il gol della vittoria in Coppa di Lega. Il gol ha fatto esplodere di gioia i 18mila spettatori presenti alla stadio di Fort Lauderdale, che avevano speso da un minimo di 160 e fino a 8.800 dollari (dai quasi 140 agli 8mila euro) per assistere al suo debutto a stelle e strisce. E proprio tra questi tifosi c'è qualcuno che però ha attribuito questa vittoria non solo al talento di Messi, ma anche a "un'apparizione profetica".

Il furgoncino con Maradona

Ad aver portato fortuna sarebbe stato un furgoncino di panini e bevande. Non uno qualunque bensì quello con l'immagine di Diego Armando Maradona. Sui social in tanti hanno ripostato l'immagine del "food truck" accostandole alle citazioni di El Diez su Messi (la più condivisa è la celebre: "In 56 anni non ho mai visto nessuno uguale a Leo"), interpretando la sua presenza come un segno della "divina provvidenza". Quasi come se l'eterno numero 10 fosse lì per incoraggiare e supportare la Pulce. Coincidenza o meno, il risultato per ora ha convinto tutti.