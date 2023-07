Citazione nazista su Twitter: i messicani dell'Atlas nella bufera

GUADALAJARA (MESSICO) - Bufera sul Club Deportivo Atlas, sommerso dalle critiche sui social per un tweet postato sui propri profili ufficiali in seguito alla sfida vinta contro il New York City valida per la Leagues Cup, competizione tra squadre della Liga messicana e della Mls statunitense che assegnerà alla vincitrice l'accesso diretto alla Concacaf Champions League.