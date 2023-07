United-Wrexham finisce nel caos, polmone perforato e minaccia del tecnico

Un 'amichevole che di amichevole ha avuto davvero poco quella tra Manchester United e Wrexham , squadra che milita nella Football League Two inglese. Un'uscita un po' troppo dura del portiere dei Red Devils Nathan Bishop ha infatti infortunato in modo grave l'attaccante avverarsio Paul Mullin . Uno scontro duro che ha richiesto l'intervento immediato dei medici vista la perforazione del polmone di Mullin, uscito con l'ossigeno dal campo.

Parkinson furioso: "Bishop stia alla larga"

"Sono furioso per quello che è successo. Non ho visto il portiere e probabilmente è meglio che stia alla larga da noi per il momento perché siamo davvero arrabbiati. Doveva ricevere un rosso diretto", queste le parole dell'allenatore del Wrexham Parkinson alla fine della gara. Le condizioni di Mullin sembrano essere comunque buone come testimonia la storia postata sui social dal giocatore: "Grazie per tutti i messaggi! Tutto bene qui!".