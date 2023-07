Messi sostituito dall'Inter Miami: la reazione dei tifosi è incredibile

Messi sostituito a Miami, la sorprendente reazione dei tifosi

Entusiasmo alle stelle per i tifosi sugli spalti stracolmi del Drv Pnk Stadium di Miami, che hanno però reagito in maniera sorprendente quando il tecnico Gerardo Martino ha deciso di togliere dal campo l'argentino campione del mondo. Dopo aver messo in discesa la partita per i suoi con i gol segnati all'8' e al 22', Messi nella ripresa ha poi fornito l'assist del 4-0 a Taylor (doppietta anche per lui) prima di essere sostituito da Robinson al 78'. E a quel punto è successo qualcosa di inaspettato: nonostante mancassero infatti ancora 12' più recupero al triplice fischio, i tifosi hanno iniziato ad abbandonare anticipatamente e in massa lo stadio, come si vede in un video ben presto divenuto virale sui social.