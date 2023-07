David Silva si ritira: il commovente messaggio di addio al calcio

ROMA - David Silva lascia il calcio: la decisione è arrivata a seguito della rottura del crociato e oggi, sui propri canali social, ha salutato tutti i propri compagni di squadra e uno sport che gli ha regalato numerose soddisfazioni: "Oggi è un giorno molto triste - dice Silva in un video pubblicato su Instagram nel quale appaiono alcuni momenti salienti della sua carriera - è il momento di salutare ciò a cui ho dedicato la mia intera vita. E' tempo di salutare i miei compagni, che sono stati una famiglia per me".