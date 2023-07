Henderson in Arabia, Hitzlsperger: "E diceva di sostenere i diritti LGBT+..."

ROMA - Si è sempre schierato a favore dei diritti LGBT+, l'ex capitano del Liverpool Jordan Henderson. La sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Ettifaq, però, è stata ritenuta poco coerente da parte dell'ex centrocampista della Lazio, Thomas Hitzlsperger. Il 41enne, che si è dichiarato gay nel 2014, ha criticato colui che è stato grande promotore della campagna "Rainbow Laces" in Premier League. Questo perché, come noto, l'omosessualità è illegale e punibile con la morte in Arabia Saudita, senza contare la lunga serie di altri abusi di cui è accusato il Paese, tra cui l'imposizione di dure restrizioni ai diritti delle donne e al diritto alla protesta politica. Per questo Hitzlsperger ha dedicato un messaggio al centrocampista: "Così Jordan Henderson riesce finalmente a trasferirsi in Arabia Saudita. Buon per lui, può giocare dove vuole. Sono curioso però di sapere come sarà il nuovo brand JH. Il vecchio è morto! Ho creduto per un po' che il suo supporto per la comunità LGBT+ fosse stato genuino. Sono stato uno sciocco...".