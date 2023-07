Messi e la strana esultanza a Miami dopo il gol: c'entra un supereroe

ROMA - Si è fatta subito notare la nuova celebrazione di Lionel Messi esibita nella vittoria per 4-0 dell'Inter Miami sull'Atlanta United all'inizio di questa settimana, in cui l'argentino ha messo a segno due reti (entrambe con il destro) con il con il suo nuovo club. La Pulce ha aperto le marcature dopo appena otto minuti, radoppiando poco dopo. Proprio in occasione del secondo gol, Leo ha festeggiato in un modo mai visto durante la sua lunga carriera, rivolgendo la mano aperta a sua moglie e ai tre figli che erano seduti a bordo campo.