Icardi in Turchia, tifosi in delirio: spunta uno striscione per Wanda Nara

Mauro Icardi è tornato a Istanbul e questa volta per rimanere dopo aver firmato un contratto con il club fino al 2028. L'argentino, insieme alla sua famiglia, è atterrato nella serata di ieri in Turchia e l'accoglienza dei tifosi è stata letteralmente da brividi . Ad attendere Maurito centinaia di supporter giallorossi che lo hanno omaggiato con cori, fumogeni e sciarpe .

Wanda Nara, lo striscione dei tifosi

Non solo, un pensiero speciale i tifosi del Galatasaray lo hanno avuto anche per Wanda Nara. L'argentina sta vivendo un periodo difficile a causa di alcuni problemi di salute. Per lei due strisiconi: uno in inglese e uno in italiano con scritto: "Guarisci presto Wanda", un gesto molto apprezzato dalla Nara che ha repostato tutto sui suoi canali social.