Cristiano Ronaldo perde la testa a bordo campo: furia contro un cameraman

Senza gol e vittoria, Cristiano Ronaldo è apparso nervoso nell'ultima partita disputata. L'Al-Nassr ha pareggiato in coppa 0-0 contro l'Al-Shabab e l'asso portoghese, dispiaciuto per il risultato, ha abbandonato il campo sconsolato , lentamente, riflettendo sulla prova opaca personale e collettiva. Pochi minuti dopo, mentre era a bordocampo e stava bevendo, si è avvicinato a lui un cameramen.

Cosa ha fatto Ronaldo a fine partita?

L'ex attaccante della Juventus, forse infastidito dalla sua presenza, gli ha lanciato dell'acqua sorprendendo tutti. L'immagine è stata ripresa ed è diventata in poco tempo virale. Il video, infatti, ha fatto il giro dei social. CR7 protagonista, ma stavolta non per un gol o una giocata. Anche pochi giorni fa aveva fatto parlar di sé, ma per l'utilizzo di alcune cuffiette old style.