Al Nassr, tira 30 metri sopra la traversa: la reazione di Cristiano Ronaldo è virale

ROMA - Nella Saudi Pro League è stato il precursore, anticipando di qualche mese altri grandi campioni che in questa sessione di calciomercato hanno ceduto alle sirene arabe. Ma l'avventura con l'Al-Nassr non è stata sempre rose e fiori per Cristiano Ronaldo, che spesso in campo si è lasciato andare a plateali gesti di frustrazione nei confronti di compagni non sempre all'altezza di quelli che il portoghese ha avuto in Europa durante le sue esperienze con il Manchester United, il Real Madrid e la Juve.