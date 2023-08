Zaniolo, gol e numeri in allenamento con il Galatasaray: assist di Mertens

ISTANBUL (TURCHIA) - Prosegue la preparazione del Galatasaray campione di Turchia in vista della prossima stagione. I giallorossi, guidati in panchina dall'ex centrocampista dell' Inter Okan Buruk , sono concentrati soprattutto sul ritorno dei preliminari di Champions League che disputeranno domani sera (alle 20:30) contro i lituani dello Zalgiris dopo il 2-2 dell'andata. Uno dei giocatori più ispirati in casa Galatasaray è senza dubbio Nicolò Zaniol o : ecco perché.

Zaniolo, gol e numeri di alta scuola in allenamento

L'ex attaccante della Roma è il più ispirato dei suoi in questa fase del ritiro estivo: giocate d'alta scuola, strappi e reti da applausi. Come quella segnata nell'ultima partitella sotto lo sguardo incredulo dell'ex Napoli Dries Mertens: il belga scarica la sfera sui piedi del 24enne di Massa che salta due suoi compagni e con un mancino chirurgico da fuori area non lascia scampo a Muslera. Che sia la stagione del definitivo riscatto?