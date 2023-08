Mertens, il gol con il Galatasaray è da cineteca e l'esultanza... anche!

Dries Mertens non si smentisce mai. L'attaccante belga continua a stupire anche in Turchia con la maglia del Galatasaray e stavolta ha realizzato un gol di una difficoltà unica. Nella partita contro il Zalgiris infatti, il suo compagno Akturkoglu ha battuto un corner direttamente fuori aerea sui piedi dell'ex attaccante del Napoli che tirando al volo, senza far cadere il pallone a terra, ha colpito il pallone in modo teso e potente battendo il portiere avversario.