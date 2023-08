Un italiano raggiunge Chiellini a Los Angeles: i dettagli

Dellavalle con Chiellini in MLS

Il difensore è già arrivato a Los Angeles, dove si è scattato le classiche foto davanti la scritta di Hollywood, ed è stato ufficializzato dal LAFC. A rigor di logica, formerà una coppia difensiva tutta italiana con Giorgio Chiellini, trascinatore della squadra e nella scorsa stagione vincitore del campionato (con un gol decisivo di Bale).

Juve, il saluto di Dellavalle

Questo il saluto di Dellavalle, con le foto fin da bambino in maglia bianconera: "Per 10 anni ho avuto l’onore e il privilegio di indossare questa maglia speciale, ho dato il massimo per difendere ed onorare questi colori ogni giorno. Sono e sarò grato per sempre a questo club e a tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, per avermi fatto crescere come giocatore e come uomo, grazie di cuore a tutti. Fino alla fine".