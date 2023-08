"Neymar, il segnale social contro il Psg: clamoroso ritorno al Barcellona?"

Neymar potrebbe tornare al Barcellona ? Non è la prima volta che si parla di un ritorno del brasiliano tra le file dei blaugrana ma questa volta un segnale è arrivato a mezzo social dallo stesso calciatore .

Neymar, il gesto social contro il Psg

La notizia è stata in prima battuta rilanciata da Mabkhout Al-Marri, giornalista e influencer qatariota, che ha anche avuto il merito di essere stato il primo a segnalare il trasferimento di Leo Messi all'Inter Miami. Il rapporto molto stretto con il Psg ma anche con Joan Laporta, conferiscono una certa credibilità alle sue parole. Ad alimentare queste voci ci ha pensato lo stesso Neymar che dal suo profilo ufficiale su Instgaram ha tolto la dicitura "giocatore del Psg". Un indizio che sembrerebbe confermare la voglia di O'Ney di lasciare Parigi per far ritorno a Barcellona.