Saudi Pro League, perché i calciatori vanno a giocare in Arabia?

Sono tanti i giocatori di tutto il mondo che scelgono di sposare il progetto delle squadre partecipanti alla Saudi Pro League : gli sceicchi possono mettere sul piatto non solo ingaggi faraonici per i migliori giocatori ma assumono una posizione di forza nelle trattative per l'acquisto dei singoli cartellini dei giocatori grazie alle illimitate disponibilità economiche. Ma per quale ragione, capitolo ingaggi monstre a parte, i calciatori scelgono di trasferirsi nel campionato saudita? Uno dei motivi è da ricercare nei cavilli della pressione fiscale .

La pressione fiscale, un probabile motivo

Nei cinque principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia) il sistema fiscale è uniforme, pur con alcune importanti eccezioni. Come nel caso del nostro Paese: l'Italia infatti presenta un'aliquota per i calciatori militanti in Serie A pari al 43% (per i contratti superiori ai 50mila euro annui) e calcolata sullo stipendio annuo lordo. Con il decreto Crescita, emanato dal governo Conte nel 2019, la stessa aliquota 'crolla' al 25% per contratti che superano il milione di euro l’anno. Il sistema è invece più semplice in Premier League: per tutti i calciatori tesserati dalle squadre della massima divisione inglese, la tassazione tocca il 45%. La pressione fiscale sta quindi giocando un ruolo pressoché decisivo anche nella scelta dei giocatori di scegliere l'opzione Arabia, dove i capi di stato (spesso sono anche proprietari delle squadre di calcio) varano norme sul prelievo o meno di denaro - e soprattutto con specifici modus operandi - dagli ingaggi dei propri campioni. Non è quindi da escludere che la Champions League così come la conosciamo possa emigrare proprio da quelle parti nel prossimo decennio e avere come protagonisti club quali l'Al-Nassr o l'Al-Hilal.