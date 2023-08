Il giornalista fa infuriare Guardiola: la domanda shock sulle finali perse

Una sconfitta è sempre una sconfitta e non rende mai felici, soprattutto se a perdere è il Manchester City . La squadra di Guardiola , dopo il fantastico triplete della scorsa stagione, non è riuscita ad alzare al cielo il Community Shield vinto dall 'Arsenal di Arteta ai calci di rigore.

Guardiola, la polemica sul recupero

Un ko che ha innervosito e non poco l'allenatore del City che al termine del match ha espresso le sue perplessità sul lungo recupero, che ha poi permesso a Trossard di trovare la rete del pari al minuto 101: "Recupero infinito? Non mi sembrava che fossero successe cose da far aggiungere otto minuti. Ma chi fa le regole non si confronta con i giocatori, con gli allenatori? Ora le partite saranno di 100 minuti. Immaginatevi se aggiungono altro recupero per i gol e così via. Domattina alle 9 siamo ancora qui a giocare".

Il City e le tre finali perse

Ma non è finita qui, perché Pep Guardiola è andato su tutte le furie quando un giornalista gli ha fatto notare che il suo City ha perso il Community Shield per la terza volta consecutiva: "Abbiamo perso tre finali di fila? Abbiamo perso tre Community Shield di fila. Sapete perché? Perché abbiamo vinto la Premier League. Noi abbiamo fatto qualcosa di eccezionale come fare il triplete", questa la risposta decisamente piccata del tecnico.