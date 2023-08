Dani Alves, la frecciata della moglie Joana Sanz: "Le donne vogliono..."

Continua il periodo di tormento per Joana Sanz, moglie di Dani Alves. L'ex calciatore brasiliano è da mesi accusato di stupro in una discoteca di Barcellona e attende l'esito del processo dopo aver già avuto un'udienza in tribunale. Intanto, la modella spagnola si è trasferita a Madrid e ha chiesto il divorzio. Nell'attesa di ulteriori sviluppi, ha voluto anche parlare indirettamente a Dani Alves tramite una storia su Instagram.